Байден, Путин и "Северный поток – 2". Эфир в 20:30

Могут ли президенты США и России договориться о прекращении российского давления на Украину? Какая судьба ожидает «Северный поток – 2»? Об этом Виталий Портников спрашивает советника министра энергетики Украины Лану Зеркаль и российского политолога Дмитрия Орешкина. Эфир в 20:30.