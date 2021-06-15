Могут ли президенты США и России договориться о прекращении российского давления на Украину? Какая судьба ожидает «Северный поток – 2»? Об этом Виталий Портников спрашивает советника министра энергетики Украины Лану Зеркаль и российского политолога Дмитрия Орешкина. Эфир в 20:30.
Байден, Путин и "Северный поток – 2". Эфир в 20:30
Американо-российский саммит и украинский кризис обсуждают Лана Зеркаль и Дмитрий Орешкин
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