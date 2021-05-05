Один из соавторов законопроекта, ужесточающий работу для НКО в России и фактически запрещающий гражданам участвовать в их семинарах, — выпускник одной из них. Он окончил её в 2002 году и после этого положительно высказывался о её работе. Внимание на это обратил корреспондент Радио Свобода.

Депутат Адальби Шхагошев — автор поправок к двум законопроектам, ограничивающим работу НКО в России. В 2019 году он был разработчиком законопроекта, предполагавшего ввести уголовную ответственность для участников финансируемых из-за рубежа "лагерей" для подготовки организаторов протестных акций, к которым он причислил и оппозиционные группы в социальных сетях.

Новые законопроекты, внесённые накануне в Госдуму, в том числе Шхагошевым, запрещают любое участие граждан России в работе иностранных или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании их нежелательными на территории России. Кроме того, они фактически расширяют список нежелательных организаций в России любыми НКО, которые работают с ними. Кроме того, авторы инициативы предлагают ускорить процедуру возбуждения уголовных дел против руководителей признанных нежелательными организаций и их участников, и ужесточить для них уголовные наказания.

53-летний Шхагошев в 2002 году окончил семинар некоммерческой организации — Московской школы политических исследований. Его имя сохранилось в копии страницы выпускников школы, в рассказе о её учениках, обучение политика на семинаре подтвердили два человека, бывших на семинаре вместе с ним. В 2010 году он участвовал в семинаре школы в Кабардино-Балкарии.

В 2014 году школа была включена в России в список так называемых иностранных агентов. Под новым названием, Школа гражданского просвещения, она входила в сеть Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы. Организация была включена в список нежелательных в России в 2020 году. В 2019 году это не мешало ему выражать мнение, что человек, имеющий отношение к таким организациям, "не должен получать право на проведение митинга", цитировал его телеканал "Дождь". Однако факт учёбы депутата не отражён в его официальной биографии.

Окончив школу, политик заявлял, что она, на его взгляд, "даёт человеку, который по-настоящему хочет участвовать в построении гражданского общества, мак­симум практических знаний и навыков для самореализации" и учит учеников "быть свободными", цитировала его кабардинская газета "Юга".

Один из предложенных законопроектов предлагает освобождать от наказания за участие в нежелательных НКО лиц, добровольно прекративших сотрудничество с ними. Для этого от них требуется "активное участие" в их преследовании, говорится в документе.