В КНР первый случай заражения одним из штаммов птичьего гриппа

В мире зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Его выявили у 41-летнего жителя китайской провинции Цзянсу, на востоке страны, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.

Жителя города Чжэньцзян госпитализировали в конце апреля с повышенной температурой и другими симптомами. Диагноз поставили спустя месяц – 28 мая. Сейчас его состояние называют стабильным. Также, по мнению врачей, пациента можно уже выписать. Среди людей, с которыми он близко контактировал, случаи заражения не выявлены.

H10N3 считается низкопатогенной разновидностью вируса, который передаётся среди домашней птицы. Как именно произошло заражение жителя Чжэньцзяна, эксперты не уточняют.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые из них периодически находят у людей, как правило среди тех, кто имеет отношение к птицеводству. Последняя серьёзная вспышка, связанная с вирусом гриппа H7N9, была в 2016-2017 годах, когда от болезни умерли около 300 пациентов, отмечает Reuters.

С конца 2019-го года с Китая по всему миру началось распространение коронавируса нового типа, вызывающего инфекцию COVID-19. За время пандемии, которая продолжается до сих пор, коронавирусом заразились свыше 170 миллионов человек, умерли, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, около 3-х с половиной миллиона.