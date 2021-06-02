Судан пересмотрит договор по военно-морской базе России

Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на суданском побережье Красного моря. Об этом сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. "Мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану", — сказал он (цитата по ТАСС).



По его словам, этот договор был подписан при прежних властях Судана, но не был ратифицирован законодательным органом страны, как того требует процедура одобрения международных документов. Соглашение с Россией может быть продолжено, при условии выгоды для Хартума, отметил аль-Хусейн. Он также заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США.

О том, что Россия собирается открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря, стало известно в ноябре 2020 года. Проект обсуждался ещё с бывшим президентом и диктатором Судана Омар аль-Баширом, свергнутым в результате военного переворота в 2019 году. Он связывал необходимость строительства российской базы с "защитой от агрессивных действий США".



Соглашение было подписано в декабре. В соответствии с документом Хартум безвозмездно передает Москве в пользование часть Порта-Судан и прилегающей акватории. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе корабли с ядерной силовой установкой. Максимальная численность военнослужащих и персонала - 300 человек. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.



В апреле арабские телеканалы, ссылаясь на источники, сообщили, что Судан приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы. По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение российских военных кораблей. В российском посольстве в Судане тогда заявили, что информация о приостановке соглашения не соответствуют действительности.

В конце 2020 года расследователи из центра "Досье" Михаила Ходорковского и британская газета The Guardian сообщили, что советниками у свергнутого диктатора Судана аль-Башира работали российские политтехнологи, имеющие отношение к бизнесмену Евгению Пригожину. Кроме того, Пригожин считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая среди прочего действует в Судане.