В Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана

В Оманском заливе загорелся и затонул утром 2 июня крупнейший корабль военно-морского флота Ирана — танкер снабжения "Харк". Об этом в среду, 2 июня, сообщило информационное агентство "Фарс". Пожар тушили 20 часов, пострадали 20 человек.
"Харк" был построен в 1977 году в Великобритании и вступил в состав флота в 1984 году. Это был один из четырёх танкеров проекта "Ол", остальные служили в британском флоте не дольше чем до 2000 года.
Танкер был отправлен в учебный поход несколько дней назад из порта Джаск на юге Ирана. На борту находились около 400 человек, — передаёт Иранская служба Радио Свобода. Причина возгорания не называется.
- Инцидент с "Харком" — не первое происшествие в зоне Оманского залива. В июне 2019 года в водах между Ираном и ОАЭ было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться иранские магнитные мины.
- В мае прошлого года 19 человек погибли в результате попадания крылатой ракеты в большой ракетный катер Ирана "Конарак". Инцидент произошёл во время стрельб, ракета была выпущена с нового иранского фрегата "Джамаран".
- В феврале в заливе произошёл взрыв на принадлежащем израильской компании торговом судне "Гелиос Рэй". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что контейнеровоз был атакован Ираном.
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