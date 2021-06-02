В Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана

В Оманском заливе загорелся и затонул утром 2 июня крупнейший корабль военно-морского флота Ирана — танкер снабжения "Харк". Об этом в среду, 2 июня, сообщило информационное агентство "Фарс". Пожар тушили 20 часов, пострадали 20 человек.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

"Харк" был построен в 1977 году в Великобритании и вступил в состав флота в 1984 году. Это был один из четырёх танкеров проекта "Ол", остальные служили в британском флоте не дольше чем до 2000 года.

Танкер был отправлен в учебный поход несколько дней назад из порта Джаск на юге Ирана. На борту находились около 400 человек, — передаёт Иранская служба Радио Свобода. Причина возгорания не называется.