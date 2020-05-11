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Иранский фрегат затопил дружественный корабль во время стрельб

Пуск крылатой ракеты "Нур" с фрегата "Джамаран", архив

Иранский фрегат “Джамаран” затопил дружественный большой ракетный катер “Конарек” во время учений, — сообщает выпускающаяся в Объединённых арабских эмиратах газета The National и издание “Аль-Масдар” со ссылкой на сообщения местных журналистов. Сообщается о 40 погибших.

Инцидент произошёл во время ракетных стрельб. Атакованный катер, по всей видимости, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, — предполагает блог Центра анализа стратегий и технологий. Отмечается, что затопленный корабль был повторно введён в состав иранского флота после перевооружения в 2018 году.

“Джамаран” введён в строй в 2010 году, корабль копирует фрегаты типа “Алвант” британской постройки. Корабль вооружён крылатыми противокорабельными ракетами “Нур”, скопированными с китайской “Инцзи-8”.

Официально о гибели катера Ираном не сообщалось, представители ВМС не ответили на запрос The National.

  • Летом 2019 года обстановка в районе Персидского и Оманского заливов приблизилась к предвоенной, в сентябре два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами, США убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам. В январе Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт над Тегераном, после чего конфликт был деэскалирован.

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