Иранский фрегат “Джамаран” затопил дружественный большой ракетный катер “Конарек” во время учений, — сообщает выпускающаяся в Объединённых арабских эмиратах газета The National и издание “Аль-Масдар” со ссылкой на сообщения местных журналистов. Сообщается о 40 погибших.

Инцидент произошёл во время ракетных стрельб. Атакованный катер, по всей видимости, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, — предполагает блог Центра анализа стратегий и технологий. Отмечается, что затопленный корабль был повторно введён в состав иранского флота после перевооружения в 2018 году.

“Джамаран” введён в строй в 2010 году, корабль копирует фрегаты типа “Алвант” британской постройки. Корабль вооружён крылатыми противокорабельными ракетами “Нур”, скопированными с китайской “Инцзи-8”.

Официально о гибели катера Ираном не сообщалось, представители ВМС не ответили на запрос The National.