Суд в Красноярске приговорил Свидетеля Иеговы к 6 годам колонии

Суд в Красноярске в четверг приговорил Свидетеля Иеговы Андрея Ступникова к 6 годам колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества, которым религиозная организация Свидетели Иеговы признана в России (её деятельность запрещена).

Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Радио Свобода. Ступникова взяли под стражу в зале суда. Суд удовлетворил запрос стороны обвинения.

Андрей Ступников был задержан ровно 3 года назад в Красноярске. Более года он провёл в СИЗО или под домашним арестом. Сам он не признаёт вину, утверждая, что его преследуют за религиозные убеждения.

Андрей Ступников стал 99-м Свидетелем Иеговы, осуждённым в России после запрета организации. Некоторые из них получили реальные сроки, другие - условные сроки или крупные штрафы.

В тот же день в Курске были вынесены приговоры пятерым Свидетелям Иеговы. Андрей Андреев, Андрей Рышков, Армен Багрятян, его жена Алевтина Багратян были приговорены к реальным срокам - от 2 до 4,5 лет лишения свободы. Александр Воспитанюк получил условный срок. Их признали виновными в организации или в участии в деятельности экстремистской организации.

Накануне Минусинский городской суд в Красноярской области оштрафовал 45-летнего пчеловода Дмитрия Маслова на 450 тысяч рублей за участие в объединении Свидетели Иеговы. Это был первый приговор против участников организации в Красноярском крае, сообщает сайт Свидетелей Иеговы в России.

В тот же день Зейский районный суд в Амурской области приговорил 78-летнего Василия Резниченко к двум годам лишения свободы условно за участие в деятельности экстремистского объединения.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, запретив её деятельность. Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом, но не согласна с этим решением) считает запрет бездоказательным, поскольку в решении суда не указаны факты, свидетельствующие об угрозе религиозного движения безопасности общества и государства.

В 2018 президент России Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". По его словам, они тоже христиане и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились. Преследуемых Свидетелей Иеговы правозащитники признают политзаключёнными, преследуемыми за их убеждения.