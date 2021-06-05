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ФБР: против США применяются около 100 программ-вымогателей

Кристофер Рэй

Специалисты Федерального бюро расследований изучают около ста вариантов компьютерных программ-вымогателей, многие из которых были созданы хакерами в России, сообщил в интервью газете Wall Street Journal директор ФБР Кристофер Рэй.

Каждый из этих вариантов, по словам директора ФБР, использовался для атак на десятки объектов в Соединенных Штатах. Он сравнил проблему, с которой столкнулись США, с вызовом, брошенным стране террористическими атаками 11 сентября 2001 года. "Здесь много параллелей и мы сосредотачиваем внимание на срыве и предотвращении" этих атак, подчеркнул Кристофер Рэй.

В последние недели самими известными жертвами программ-вымогателей, которые внедряют в компьютерные сети кибервзломщики, стал трубопровод Colonial Pipeline и крупнейший в мире производитель мяса концерн JBS. Владельцы трубопровода были вынуждены выплатить взломщикам почти четыре с половиной миллиона долларов, чтобы те разблокировали разблокировали компьютеры Colonial Pipeline. Заплатил ли выкуп JBS неизвестно. Обе кибероперации, по данным ФБР, были проведены хакерами с территории России.

В интервью Wall Street Journal директор ФБР назвал Россию как базу, откуда действуют многие хакеры, использующие программы-вымогатели: "Если российское правительство хочет продемонстрировать серьезную озабоченность этой проблемой, у них есть много возможность продемонстрировать прогресс, которого мы в данный момент не видим".

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден намерен поднять этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Американские СМИ сообщают, что президент Байден рассматривает возможность проведения ответных киберопераций против России.

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