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В Москве – обыски и задержания после драки антифа и неонацистов

Плакат "Антифа"

Полиция в Москве в воскресенье задержала нескольких антифа-активистов – после массовой драки между представителями антифа и ультраправыми активистами, которая произошла вечером в субботу в районе Восточное Дегунино на севере Москвы.

Как сообщил активист Влад Барабанов, задержаны по крайней мере трое представителей антифашистского движения. Это Тарас Багров, Александр Артемьев и Данила Лысенко. У них также прошли обыски.

В связи с массовой дракой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", обвинения задержанным пока не предъявлены.

Как сообщил журналист Роман Попков, задержан также активист анархистской Ассоциации народного сопротивления Сергей Нелидов.

В субботу полиция задержала около 20 человек после драки в Восточном Дегунино. Конфликт произошел между антифа-активистами и посетителями подпольного концерта неонацистской группы из Петербурга White Nights skins. По некоторым сообщениям, драка сопровождалась стрельбой, однако о пострадавших не сообщалось. По данным "Новой газеты", речь идёт о первом за последние несколько лет крупном столкновении крайне левых и крайне правых активистов в Москве.

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