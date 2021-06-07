Кремль потребовал раскрыть имя финансировавшего NEXTA бизнесмена

Кремль потребовал разъяснить утверждения о том, что белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA якобы финансировался российским миллиардером. Это должен сделать либо арестованный оппозиционер Роман Протасевич, либо власти Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков, отвечая на вопрос о том, не финансировал ли NEXTA генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин.

3 июня в эфире канала ОНТ был показан сюжет с участием оппозиционного блогера, бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, задержанного 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. В ходе интервью Протасевич заявил, что NEXTA спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая "связана с Уралом и горной добычей". Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине. При этом соратники Протасевича и его родные призвали не обращать на его слова внимания, утверждая, что он выступил в эфире под давлением или после пыток.

"Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение" - сказал Песков.

Мазепин заявил, что не имеет отношения к финансированию NEXTA. "Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам", — цитирует Мазепина "Интерфакс".

Во время протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.

Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

Мать арестованного Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.

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