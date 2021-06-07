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Лицом к событию

Катя, Маша и Владимир Путины выступили семьей

Катерина Тихонова, Владимир Путин и Марина Воронцова на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (слева направо)

Президент РФ по-прежнему не признает официально своих дочерей, зато выступает с ними на одних и тех же официальных мероприятиях. И Катя, и Маша, и Владимир Путины стали спикерами Санкт-Петербургского международного экономического форума. Катя там как обычно была Тихоновой, Маша - Воронцовой, и только Владимир под фамилией, которая знакома всем. Действительно ли вклад в науку дочерей Путина настолько велик, что обе они заслуживают участия в престижном форуме? Каковы причины для демонстрации их в качестве таковых участниц? Продолжаем тему "наследственного комитета" с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым, журналистом "Инсайдера" Сергеем Ежовым и телекритиком Александром Мельманом. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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