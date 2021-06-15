Дороги к свободе. Байден, Путин и украинский кризис

Могут ли найти общий язык в Вашингтоне, Киеве и Москве? Виталий Портников беседует об итогах российско-американского саммита и предстоящем визите украинского президента в США с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в США Валерием Чалым и российским политологом Маратом Гельманом.