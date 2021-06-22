Виталий Портников беседует о итогах американско-российского саммита и предстоящем визите украинского президента в США с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в США Валерием Чалым и российским политологом Маратом Гельманом. Эфир в 20:32.
Байден, Путин и украинский кризис. Эфир в 20:32
Могут ли найти общий язык в Вашингтоне, Киеве и Москве? Обсуждают Валерий Чалый и Марат Гельман
Виталий Портников беседует о итогах американско-российского саммита и предстоящем визите украинского президента в США с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в США Валерием Чалым и российским политологом Маратом Гельманом. Эфир в 20:32.
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