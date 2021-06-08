Министерство просвещения предложило создать обязательный цифровой профиль для детей, получающих дошкольное и школьное образование в России. Правительство будет вести его для учеников с детского сада. В базе будут фиксироваться все достижения детей и подростков и информация, необходимая, с точки зрения властей, для их идентификации и обучения. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Издание ознакомилось с подготовленным в правительстве документом с описанием проекта. Эксперимент будет запущен до конца следующего года. Одновременно глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал ТАСС, что ведомство создаёт ресурс "Мои успехи", где будут собираться достижения школьников и формировать их цифровой портрет. По его словам, это поможет ВУЗам отбирать абитуриентов, учитывая не только результаты их ЕГЭ.

"Мы хотим сделать иной путь для [поступления] школьника. Да, он более длинный. Это не один экзамен в 3,5 часа”, — объяснил Мурзаев. О необходимости создания цифрового профиля учащегося в декабре 2020 года заявляла так же замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.

Один из экспертов "Коммерсанта" отмечает, что такой массив информации об учениках может, в случае утечек, использоваться для мошенничества. Другой предупреждает, что запись успехов с раннего детства создаёт опасность, что детей будут ранжировать ещё в начальной школе, до того, как мог бы раскрыться их потенциал.