Ссылки для упрощенного доступа

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Политика

"Будет как в Китае". Новая база со всеми данными москвичей

В Москве будет создана персонализированная база данных о каждом жителе города. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на материалы госзакупок. Созданием базы займется Департамент информационных технологий Москвы, она будет стоить 185 миллионов рублей. Информация о тендере, касающемся развитии и модернизации государственной информационной системы "Централизованное ведение профиля заявителя", была опубликована 30 декабря 2020 года.

Победитель тендера определится 1 февраля. Систему должны будут модернизировать за восемь месяцев. В документации сказано, что профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объем персональных данных: номера паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, карты "Тройка", сведения о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, данные о домашних животных, успеваемости детей в школе, в том числе результаты государственной итоговой аттестации. Также для системы планируют создать модуль, проверяющий информацию о реальных доходах пользователя.

Снятие отпечатков пальцев в Москве
Снятие отпечатков пальцев в Москве

В Департаменте информационных технологий изданию сообщили, что исполнитель заказа должен развить функционал личного кабинета на портале mos.ru, чтобы ускорить и упростить получение госуслуг. Чиновники пояснили, что финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например, отдельных мер социальной поддержки.

Эксперты опасаются, что на деле в Москве может быть создана почти китайская система данных о гражданах. Кроме того, адвокат Дмитрий Джулай уверен, что после появления подобной базы ее данные неминуемо будут утекать:

Нас готовят к тому, что введено в Китае

– Возможно, московские власти готовят нас к тому, что сейчас введено в Китае. Это такая система социального рейтинга, когда в зависимости от того, как себя ведет человек, ему предоставляются какие-то льготы и бонусы. Если говорить о политической составляющей – это желание знать о каждом всю подноготную, чтобы поставить всех "на карандаш". Скажем, если когда-нибудь появится какой-то новый фигурант политического дела, на него уже будет готово досье. Кроме того, эта база может использоваться правоохранительными органами для слежки и контроля за людьми. Я уверен, что эта информация утечет в даркнет, где будет использоваться в том числе различными криминальными элементами.
Ну а половина из заявленной на создание базы суммы – 185 миллионов рублей – просто разворуется, как это обычно бывает в России.

Камера видеонаблюдения в Москве
Камера видеонаблюдения в Москве

–​ Есть ли у гражданина возможность не передавать властям какие-то данные о себе?

Если вы не предоставите эти даннные, возможно, вас не обслужат в поликлинике

– Вообще, использование персональных данных должно происходить только с согласия гражданина. Но вопрос: как нам все это будет преподнесено? Возможно, без предоставления этих данных не удастся получить какие-то льготы, какие-то услуги, трудно сказать. Может получиться так, что если вы не подпишете согласие на обработку этих данных, вас просто не обслужат в поликлинике. Что касается данных о домашних животных – по ним можно, например, понять, когда человека нет дома. Или делать выводы – кто тебя будет ждать в квартире: хомячок, кошечка или какой-нибудь бультерьер, когда ты придешь к человеку с обыском. Между прочим, оперативные сотрудники правоохранительных органов перед тем, как прийти в квартиру, обычно выясняют эти моменты. Я как юрист отношусь к этому негативно: во-первых, потому, что эти данные будут утекать, во-вторых, из-за того, что контроль государства над гражданами еще больше увеличится, – говорит адвокат Дмитрий Джулай.

Дистанционные тепловизоры с видеокамерой, установленные на турникетах станции метро "Спартак"
Дистанционные тепловизоры с видеокамерой, установленные на турникетах станции метро "Спартак"

Российский оппозиционный политик и соратник Алексея Навального, IT-специалист Леонид Волков говорит, что попытки московских властей создать персонализированную базу данных его сильно тревожат:

Такая информация может использоваться для воровства денег

– Мы прекрасно понимаем, насколько легко эти данные попадают в публичный доступ. Не так давно это продемонстрировал Bellingcat в ходе расследования отравления Алексея Навального. Мы понимаем, что в России, и не только, агрегация чувствительных данных чревата тем, что эти данные начнут продаваться и покупаться всеми, кто имеет к ним доступ. Они обязательно станут бизнесом на черном рынке, что может повлечь за собой крайне неприятные последствия.

Такого рода чувствительная информация может использоваться в первую очередь для социальной инженерии, то есть попросту для воровства денег. Представьте себе пресловутый колл-центр Сбербанка на зоне, который располагает не только именем и отчеством человека, которого они хотят обдурить. Теперь у них будут имена его родственников, домашних животных, детей. То есть можно будет звонить и говорить не "Марья Ивановна, я попал в аварию, срочно вышли мне денег", прикидываясь сыном несчастной старушки, а можно будет говорить: "Марья Ивановна, я звоню вам от вашего сына Васи, он попал в аварию, сам говорить не может. Вышлите денег. Чтобы вы были уверены, что я от Васи, вашу кошку зовут Пушок". Понятно, что эффективность такого рода операций повысится в десятки раз.

–​ То есть вы не верите, что государство собирает эти данные ради каких-то благих целей?

– У государства и так много личных данных граждан. Но выяснилось, что оно не умеет работать с ними эффективно. Мы не видим, чтобы у нас были какие-то прекрасные государственные сервисы, построенные на эффективной агрегации данных. Все равно ты приходишь в каждое ведомство, и тебе говорят: принеси такую справку, такую справку, такую справку. Ведь когда вся эта агрегация затевалась, речь шла о том, чтобы избежать дублирования. Государство о тебе и так все знает, и оно не будет у тебя по десять раз просить принести справки и подтверждающие документы, потому что само сможет все посмотреть и проверить. Но мы видим, что этого не происходит. То есть предлагается создавать новые информационные системы, которые ставят граждан в ситуацию все большего и большего риска. При этом в плане упрощения повседневной жизни и качества предоставляемых государственных услуг это ничего не прибавляет. Конечно, все это может использоваться в качестве прообраза системы социального капитала, которая сейчас есть в Китае. На мой взгляд, она является самой главной угрозой человечеству в 21-м веке. Эта модель крайне соблазнительна для авторитарных режимов всех мастей. Она включает в себя абсолютно универсальный контроль. Это абсолютно эффективный концлагерный инструмент полного искоренения любого инакомыслия. И китайская система социального капитала, это особо никто и не скрывает, именно для этого и придумана, – уверен оппозиционный политик Леонид Волков.

Работа отдела оформления загранпаспортов при УФМС России в Москве
Работа отдела оформления загранпаспортов при УФМС России в Москве

Глава юридической практики "Роскомсвободы", управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян также уверен, что централизация данных всегда ведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа. По его мнению, куда безопаснее в этом плане выглядит модель, реализованная в скандинавских странах: она позволяет не хранить данные в одном месте, а безопасно обмениваться ими заинтересованным сторонам. Но модель, которую предлагают московские власти, совсем не похожа на скандинавскую:

Мы прекрасно понимаем, что эти данные могут быть проданы третьим лицам

– Первый вопрос, который возникает – для чего это делается? Надо сказать, что в последнее время, и особенно это подтвердилось в период пандемии, московские власти собирают огромный массив личных данных. Но при этом не очень любят рассказывать москвичам, с какой целью эти данные собираются, кем обрабатываются и как долго будут храниться. Отсутствие разъяснений со стороны правительства Москвы ведет к тому, что москвичи будут опасаться предоставлять какие-то данные, которые могут быть в дальнейшем использованы против них. Мы прекрасно понимаем, что эти данные могут быть проданы третьим лицам, коммерческим организациям, будь то банки, коллекторы, торговые предприятия. Либо Москва может в дальнейшем сама использовать эти данные, если вдруг она придет к решению, например, выдавать какие-то специальные кредиты, как это делают китайские власти. Тогда эти данные позволят составить определенные рейтинг лояльности, доверия, платежеспособности москвичей и так далее.

– Как вы, как юрист, относитесь к этому нововведению?

У меня нет доверия ни к столичным, ни к федеральным властям

Как юрист я прекрасно понимаю, что это увеличивает правовые риски, связанные с утечкой информации. Чем больше данных сконцентрировано и хранится в одном месте, тем больше вероятность того, что в случае, если кто-то получит незаконный доступ к этим данным (а там не часть данных, а сразу все данные москвичей), это еще больше увеличивает риски имущественного и личного вреда для людей. Как обычный гражданин, москвич, я стараюсь максимально не отдавать свои данные, а к идее их централизованного хранения отношусь плохо. У меня нет доверия ни к столичным, ни к федеральным властям, которые уже показали, что они не в состоянии защитить личные данные граждан, - говорит адвокат Саркис Дарбинян.

В сеть регулярно утекают записи с муниципальных камер наблюдения: пятидневный доступ к трансляции с камеры на черном рынке стоил 3 тысячи рублей, за 10 тысяч рублей продавалась услуга поиска человека по системе распознавания лиц. В мае в открытом доступе оказались данные нарушителей самоизоляции, которым городской полицией были выписаны штрафы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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