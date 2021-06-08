На бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую Пивоваров учредил в 2017 году для просветительской деятельности, говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Протокол на Пивоварова составили за то, что он не внёс в реестр иностранных агентов данные о созданной им организации. По этой статье бывшему директору "Открытой России" грозит до 300 тысяч рублей штрафа. В декабре 2020 года Минюст принудительно включил организацию "Открытый Петербург" в список НКО — "иностранных агентов". Сейчас организация находится в процессе ликвидации.
Административное дело поступило в районный суд Санкт- Петербурга 2 июня.
В тот день суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы.
Пивоваров считает своё преследование политическим. Статья об осуществлении деятельности нежелательной организации предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
- "Открытый Петербург", которым руководил Пивоваров, занимался просветительской деятельностью. Минюст внес организацию в реестр НКО-иностранных агентов в конце декабря 2020 года якобы из-за перевода организации из Швеции. Сам Пивоваров утверждал, что в выписках компании не было никакого иностранного денежного перевода. Проверку против организации проводили по заявлению Евгения Зубарева - руководителя проекта РИА "ФАН", который входит в медиагруппу "Патриот", возглавляемую бизнесменом Евгением Пригожиным.
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