На бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую Пивоваров учредил в 2017 году для просветительской деятельности, говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Протокол на Пивоварова составили за то, что он не внёс в реестр иностранных агентов данные о созданной им организации. По этой статье бывшему директору "Открытой России" грозит до 300 тысяч рублей штрафа. В декабре 2020 года Минюст принудительно включил организацию "Открытый Петербург" в список НКО — "иностранных агентов". Сейчас организация находится в процессе ликвидации.

Административное дело поступило в районный суд Санкт- Петербурга 2 июня.

В тот день суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы.

Пивоваров считает своё преследование политическим. Статья об осуществлении деятельности нежелательной организации предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

"Открытый Петербург", которым руководил Пивоваров, занимался просветительской деятельностью. Минюст внес организацию в реестр НКО-иностранных агентов в конце декабря 2020 года якобы из-за перевода организации из Швеции. Сам Пивоваров утверждал, что в выписках компании не было никакого иностранного денежного перевода. Проверку против организации проводили по заявлению Евгения Зубарева - руководителя проекта РИА "ФАН", который входит в медиагруппу "Патриот", возглавляемую бизнесменом Евгением Пригожиным.