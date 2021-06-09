Мать Софии Сапеги получила первые письма от неё из СИЗО в Минске

Семья россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске после вынужденной посадки самолёта Ryanair получила первые два письма от дочери из СИЗО КГБ Беларуси. Софья просит не винить в случившемся своего друга, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел",— цитирует Русская служба Би-би-си письмо Софии Сапеги с разрешения её матери Анны Дудич.

Письма датированы 1 и 3 июня. В них она также описывает жизнь в следственном изоляторе.

"Единственный страх, терзающий меня, - это страх отстать. Отстать от жизни, - пишет Сапега, - Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу". "Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить, - продолжает Сапега .

По её словам, она никогда не верила в вещие сны, но в ночь перед вылетом из Афин Роману Протасевичу приснился сон, что они приземляются в Минске. "Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них", - говорится в письме.

София Сапега также рассказала, что в СИЗО много читает и пишет дневник, а также занимается спортом. "Что касается меня, то я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге,"- отмечает она.

В письме Сапега сообщает, что её регулярно посещает врач и "колет глюкозу для аппетита". "Он просит называть это сывороткой правды", - добавляет она.

Россиянку задержали 23 мая вместе с её молодым человеком, бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Рейс авиакомпании Ryanair, на котором они возвращались из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения минировании. После того как самолет совершил экстренную посадку в Минске, информация о бомбе на борту не подтвердилась.

София Сапега арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ в Минске. По данным журналистов, белорусские правоохранительные органы подозревают Сапегу в разжигании социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что россиянка также подозревается в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

25 мая белорусский провластный телеграм-канал "Жёлтые сливы" опубликовал видео с Софией Сапегой. Девушка на видео представляется и подтверждает, что летела на одном самолете с Романом Протасевичем, а также говорит, что была редактором телеграм-канала, который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел. Когда и при каких обстоятельствах было сделано видео, неясно. Мать Сапеги в разговоре с Би-би-си высказывала сомнения по поводу этих признательных показаний дочери на видео.

Задержание Софьи Сапеги обсуждалось на недавней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин поручил МИД России «внимательно следить» за делом Сапеги.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в интервью "Коммерсанту", что россиянку будут судить в Минске, а после приговора её могут помиловать или отправить отбывать наказание в России.