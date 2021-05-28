Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги

Партизанский районный суд Минска на заседании в пятницу отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. 23-летняя студента университета в Вильнюсе обвиняется в разжигании вражды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Сапега была задержана после принудительной посадки в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вскоре после задержания в провластных белорусских телеграм-каналах появилось видео, на котором она признаётся в администрировании канала, публиковавшего личные данные сотрудников правоохранительных органов, чиновников и служащих, заподозренных в участии в подавлении гражданских протестов в стране.

Заседание суда в пятницу прошло в закрытом режиме. Её адвокат не сумел встретиться с ней перед рассмотрением жалобы. Агентству "Интерфакс" он заявил, что ему не были предоставлены документы о её задержании. Официально не называются даже статьи уголовного кодекса, которые ей вменяет следствие.

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