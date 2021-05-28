Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги

Партизанский районный суд Минска на заседании в пятницу отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. 23-летняя студента университета в Вильнюсе обвиняется в разжигании вражды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Сапега была задержана после принудительной посадки в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вскоре после задержания в провластных белорусских телеграм-каналах появилось видео, на котором она признаётся в администрировании канала, публиковавшего личные данные сотрудников правоохранительных органов, чиновников и служащих, заподозренных в участии в подавлении гражданских протестов в стране.
Заседание суда в пятницу прошло в закрытом режиме. Её адвокат не сумел встретиться с ней перед рассмотрением жалобы. Агентству "Интерфакс" он заявил, что ему не были предоставлены документы о её задержании. Официально не называются даже статьи уголовного кодекса, которые ей вменяет следствие.
- Вместе с Сапегой был задержан её бойфренд, бывший главный редактор популярного белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Белорусские власти включили его в список людей, обвиняемых в терроризме. Телеграм-канал внесён в список экстремистских материалов. Против Протасевича были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Сам он рассказывал, что его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
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