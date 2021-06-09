Чеченца, высланного из Франции, приговорили к 1,5 годам 

Суд в Чечне приговорил уроженца республики Магомеда Гадаева, который в апреле этого года был выслан из Франции в Россию, к полутора годам колонии-поселения. Его признали виновным в хранении оружия.

По словам супруги Гадаева, суд прошёл в кратчайшие сроки. Правозащитники, следившие за этим делом, о заседании не знали. В зале во время приговора присутствовал адвокат по назначению.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходил тогда свидетелем по уголовному делу, возбужденному против сотрудников чеченских правоохранительных органов по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий". Это дело расследуется до сих пор. В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.

8 апреля этого года Гадаева задержали во Франции, когда он пришел в полицию. Он приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Несмотря на это, 9 апреля Гадаева выдворили из Франции. В депортационной тюрьме он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.

После этого Гадаева принудительно доставили в Новый Уренгой, где его дом тут же окружили сотрудники чеченской полиции. В результате он был вывезен в Чечню, где против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия - якобы у него дома был найден схрон. При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.

Весной Гадаев отказался от своих адвокатов. По мнению российских правозащитников, он принял это решение под давлением чеченских властей.