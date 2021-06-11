Директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Российские правоохранительные органы объявили в розыск Ивана Жданова, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), внесённого российскими властями в реестр НКО-"иностранных агентов".

Жданов появился в базе разыскиваемых лиц МВД в пятницу. На это обратил внимание он сам. Не уточняется, что именно стало основанием для преследования.

Сам Жданов написал в инстаграме, что розыск связан с одним из возбуждённых напротив него уголовных дел. По его словам, внесение в базу произошло буквально на следующий день после признания ФБК экстремистской организацией (это произошло вечером 9 июня).

"Современные политики, соратники Навального, либо в розыске либо в тюрьме", – констатировал оппозиционер, призвав регистрироваться в проекте "Умное голосовании", который он назвал "одним из немногих механизмов", способных изменить политическую ситуацию в стране. Речь идёт о голосовании за оппонентов "Единой России" на выборах в Госдуму, к которому призывает Алексей Навальный и его сторонники.

Жданов покинул Россию осенью 2019 года после возбуждения против него дела об отмывании денег.

В конце марта 2021 года Иван Жданов сообщил о возбуждённом против его отца уголовном деле и связал происходящее с местью за свою политическую деятельность.

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В среду суд объявил экстремистскими и постановил ликвидировать основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан". Все адвокаты ФБК вышли из процесса, заявив о предвзятости суда. Слушание дела проходило в закрытом режиме: часть документов носит гриф "секретно".