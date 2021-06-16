Из президентской гонки в Иране выбыл один из двух реформистов

Из президентской гонки в Иране выбыл один из двух кандидатов с реформаторской повесткой. 64-летний Мохсен Мехрализаде, занимавший ранее пост вице-президента, снял свою кандидатуру на пост главы государства 16 июня – в последний день избирательной кампании.

Это произошло за два дня до выборов главы государства, которые, как ожидается, выиграет ультраконсервативный Эбрагим Раиси – действующий глава судебной системы страны. Его считают фигурой, близкой к верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Государственная социологическая служба предрекла Мехрализаде поражение с менее чем одним процентом голосов. Считается, что у его коллеги из реформаторского крыла шансы выше, но недостаточны для победы.

Опросы общественного мнения показывают, что явка на этих выборах будет рекордно низкой – менее 57 процентов. Не в последнюю очередь это связано с пандемией. Множество умеренных политиков не были допущены к участию в электоральной гонке: в конце мая верховный лидер Ирана одобрил снятие 585 кандидатов.

Выборы проходят на фоне попыток Тегерана добиться возвращения к ядерной сделке. Страна переживает глубокий экономический кризис, вызванный в том числе санкционным давлением, а также широкое общественное недовольство властями. Оппозиция, в том числе бывшие и действующие высокопоставленные чиновники, призывает бойкотировать голосование.