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США провели кибератаки на иранских хакеров для защиты от вмешательства в выборы

Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование США а октябре атаковали группу иранских хакеров для предотвращения вмешательства Тегерана в американские выборы. Об этом сообщают газета Washington Post и канал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным изданий, операция была направлена против компьютерных специалистов, работающих на Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное формирование, признанное Вашингтоном террористической организацией. Американская атака стала ответом на иранскую: в октябре связанных с корпусом хакеров заподозрили в рассылке американским избирателям электронных писем с угрозами от лица несуществующей ультраправой организации “Гордые парни”.

Детали американской операции против иранских хакеров остаются неясными, отмечает “Голос Америки”. Однако сообщение о ней поступило в период, когда власти находятся в состоянии повышенной готовности к возможному иностранному вмешательству. Иран в середине октября сообщал о кибератаках на свою инфраструктуру, однако так же не раскрывал подробностей.

  • 3 ноября в США состоялись выборы президента и в обе палаты парламента, подсчёт результатов ещё не завершился. Оба кандидата на пост президента — республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден заявляют, что близки к победе.
  • В августе глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Ивэйнина заявил, что Иран, Россия и Китай пытаются вмешаться в президентские выборы. По его оценке, Китай хотел бы победы Байдена, Россия выступает против него, позицию Ирана он не уточнил.

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