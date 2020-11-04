Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование США а октябре атаковали группу иранских хакеров для предотвращения вмешательства Тегерана в американские выборы. Об этом сообщают газета Washington Post и канал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным изданий, операция была направлена против компьютерных специалистов, работающих на Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное формирование, признанное Вашингтоном террористической организацией. Американская атака стала ответом на иранскую: в октябре связанных с корпусом хакеров заподозрили в рассылке американским избирателям электронных писем с угрозами от лица несуществующей ультраправой организации “Гордые парни”.

Детали американской операции против иранских хакеров остаются неясными, отмечает “Голос Америки”. Однако сообщение о ней поступило в период, когда власти находятся в состоянии повышенной готовности к возможному иностранному вмешательству. Иран в середине октября сообщал о кибератаках на свою инфраструктуру, однако так же не раскрывал подробностей.