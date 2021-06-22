Фонд президентских грантов отказался выделить организаторам "Тотального диктанта" деньги на его проведение в 2022 году. Об этом в фейсбуке сообщила один из руководителей проекта Ольга Ребковец. Она назвала решение политическим.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Президентский фонд был создан для финансирования некоммерческих организаций внутри страны вместо иностранных жертвователей, в рамках подготовки к созданию закона об иностранных агентах. "Тотальный диктант" получал гранты четыре года, пишет Ребковец, однако в этот раз конкурсная заявка не была поддержана. По мнению Ребковец, диктант нужно было "наказать". Она не стала объяснять за что именно, дав понять, что мотивы кажутся ей очевидными.

В ноябре от поддержки диктанта отказалось государственное Россотрудничество. Причиной, по всей видимости, стал выбор проектом текста критиковавшего президента Путина писателя Дмитрия Глуховского. Ранее проект так же использовал тексты Дмитрия Быкова, Гузель Яхиной, Леонида Юзефовича. Несмотря на отказ от поддержки проект собрал в этом году рекордную аудиторию, в нём, по оценке организаторов, приняли участие больше 675 тысяч человек.