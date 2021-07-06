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Лицом к событию. Президент поехал

Лицом к событию. Президент поехал
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Лицом к событию. Президент поехал

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Есть ли у Кремля в время эпидемии новая региональная политика? Обсуждаем с профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Натальей Зубаревич и экономистом, ведущим аналитиком Независимого топливного союза Григорием Баженовым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31344841.html

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