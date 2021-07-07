Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Президент поехал

Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом празднованию 300-летия Кузбасса 6 июля 2021 г.

Президент РФ Владимир Путин посетил во вторник с рабочей поездкой в Кемерово, где принял участие в торжествах по случаю 300-летия Кузбасса, и дал обещания развивать этот регион Сибири, вкладывать средства государства в модернизацию Транссиба и БАМа.

Выступал в Кемерове президент на приличной дистанции от зала:

Торжественный вечер, посвящённый празднованию 300-летия Кузбасса
Торжественный вечер, посвящённый празднованию 300-летия Кузбасса

Много сообщений о том, что вице-премьеров назначат кураторами конкретных территорий, что создаст новую вертикаль центра наряду с полпредами Все новые области объявляют локдауны и якобы сами вводят ограничения из-за эпидемии и навязывают обязательную вакцинацию.

Есть ли у Кремля новая региональная ковидная политика? Обсуждаем с профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Натальей Зубаевич и экономистом Григорием Баженовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 7 июля в 17-05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG