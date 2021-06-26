Российский этап "Формулы-1" переедет из Сочи в Ленинградскую область. Он будет проходить на новой трассе "Игора Драйв". Проектом владеют двоюродный племянник президента России Владимира Путина Михаил Шеломов и банк ВТБ, в строительстве участвовали компании друга президента Юрия Ковальчука и сына друга Путина Петра Колбина Владимира.

О переезде этапа "Формулы-1" в пятницу заявил руководитель гоночной серии Стефано Доменикали. По его словам, первый раз "Игора Драйв" встретит турнир в 2023 году. Автодром построен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, рядом с горнолыжным курортом "Игора". Путин был на открытии курорта. Там в 2013-м праздновала свадьбу его дочь Катерина Тихонова. А издание "Проект" сообщало, что владелец курорта — мать предполагаемой внебрачной дочери Путина Елизаветы Кривоногих.

"Игора Драйв" была открыта в 2019 году, её архитектором выступил Герман Тильке – создатель всех современных трасс из календаря "Формулы-1". "Бизнес-ФМ" в 2017 году оценивала стоимость проекта в 11 миллиардов рублей.

В июле 2020 года государственный банк ВТБ приобрёл 15-процентную долю в автодроме за 2,8 миллиарда рублей – то есть по оценке всего комплекса в 18,7 млрд или 250 миллионов долларов США, напоминает Sports.ru. Позже банк выкупил долю Юрия Ковальчука и нарастил присутствие в проекте до 45 процентов.