Президент и его Золушки

Жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих стала известна после того, как о ней рассказали журналист издания " Proekt Media": в публикации "Железные маски" утверждается, что она разбогатела после знакомства с Владимиром Путиным. В 2003 году Кривоногих родила дочь: внешне Елизавета Владимировна очень похожа на Владимира Путина, сообщает пресса.

Бывшая уборщица, затем студентка университет экономики и финансов после 2000 года стала владельцем доли в банке «Россия» , которым руководит друг Путина Юрий Ковальчука, и ряда объектов недвижимости. Светлана Кривоногих владеет 75% горнолыжного курорта "Игора" и такой же долей в шоу-пространстве "Ленинград Центр" в Таврическому саду. У Коальчука в этих объектах доли в 25%. Бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект» оценил примерно в 100 млн. долларов. По оценкам "Проекта", сейчас семье Кривоногих может принадлежать недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. У Кривоногих есть 37-метровая прогулочная яхта «Альдога», которую, которую, как сообщил еженедельника «Собеседник», охранял противодиверсионный катер Балтийского флота.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публикацию "Проекта" назвал "малоубедительной" и несерьёзной, но по сути комментировать ее не стал.

Чемпионку мира по художественной гимнастике Алину Кабаеву считают близкой к Владимиру Путину персоной. В 2018 году за работу в "Национальной медиа группе" она получила 785 миллионов 400 тысяч рублей. 65 416 700 рублей в месяц. Такую информацию приводит издание The Insider. Одним из акционеров холдинга опять же является друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.

12 апреля 2008 году газета "Московский корреспондент" сообщала, что президент России Владимир Путин собирается жениться на Алине Кабаевой. Вскоре газету закрыли. Таблоиды приписывали президенту и спортсменке трех общих детей. Путин и Кабаева личную жизнь не комментируют.

Новые публикации о жизни главы государства и его друзей обсуждают журналист издания «Проект» Андрей Захаров, литератор и психолог, автор книги «Путинбург» Дмитрий Запольский, журналист, бывший редактор газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 декабря в 19-05