"Дворцовое дело" как зачистка перед выборами

Более 130 уголовных дел было возбуждено в России после акций в поддержку Навального с января по апрель этого года. За судьбой задержанных и осужденных по так называемому "Дворцовому делу" следят сотрудники проекта "ОВД-Инфо". Правозащитники говорят, что защищают право на свободу мирных собраний и осуждают насилие как со стороны полиции, так и со стороны участников акций. Однако отмечают, что против сотрудников правоохранительных органов, избивавших митингующих, не было возбуждено ни одного уголовного дела.