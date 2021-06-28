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"Дворцовое дело" как зачистка перед выборами

"Дворцовое дело" как зачистка перед выборами
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"Дворцовое дело" как зачистка перед выборами

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Более 130 уголовных дел было возбуждено в России после акций в поддержку Навального с января по апрель этого года. За судьбой задержанных и осужденных по так называемому "Дворцовому делу" следят сотрудники проекта "ОВД-Инфо". Правозащитники говорят, что защищают право на свободу мирных собраний и осуждают насилие как со стороны полиции, так и со стороны участников акций. Однако отмечают, что против сотрудников правоохранительных органов, избивавших митингующих, не было возбуждено ни одного уголовного дела.

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