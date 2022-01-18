Суд в Петербурге отменил условный срок осужденному по "дворцовому делу"

Третий кассационный суд Петербурга отменил приговор фигуранту "дворцового дела" Кириллу Богданову и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (признано "иностранным агентом").
Ранее суд приговорил Богданова к полутора годам условно. Приговор обжаловала прокуратура. Судья при рассмотрении кассации согласился с обвинением, что смягчающие обстоятельства, из-за которого Богданов получил условный срок, были достаточным основанием.
Богданова арестовали после митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшего в Петербурге 31 января. По версии следствия, он "нанес 2 удара руками в область туловища" командиру полицейского батальона и один раз "нанес удар в область спины" другому полицейскому.
Имена сотрудников полиции, которые признаны потерпевшими, не разглашались. Богданов признал вину. Суд назначил ему условный срок в полтора года с испытательным сроком в два года.
- 23 и 31 января 2021 года в Петербурге и других российских городах прошли крупные протестные митинги против действующей власти и за политика Алексея Навального. В общей сложности по России полиция задержала более 6 тысяч человек.
- После протестных акций в Петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел за применение насилия к полицейским. Условные сроки получили Андрей Ломов, два уроженца Архангельска – Артем Попов и Кирилл Богданов. Суды отправили в колонию за аналогичное деяние Евгения Туганкова, Ивана Пунегова и Николая Девятого. Последний получил 4,5 года колонии, хотя признал свою вину, принес извинения пострадавшим полицейским и частично во время суда выплатил компенсацию.
- Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин был недоволен "лояльными" приговорами участникам протестов. Он потребовал от своих подчиненных проанализировать их. "Не исключено, что подобная практика может порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам", - говорилось в заявлении СК.
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