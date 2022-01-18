Суд в Петербурге отменил условный срок осужденному по "дворцовому делу"

Третий кассационный суд Петербурга отменил приговор фигуранту "дворцового дела" Кириллу Богданову и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (признано "иностранным агентом").

Ранее суд приговорил Богданова к полутора годам условно. Приговор обжаловала прокуратура. Судья при рассмотрении кассации согласился с обвинением, что смягчающие обстоятельства, из-за которого Богданов получил условный срок, были достаточным основанием.

Богданова арестовали после митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшего в Петербурге 31 января. По версии следствия, он "нанес 2 удара руками в область туловища" командиру полицейского батальона и один раз "нанес удар в область спины" другому полицейскому.

Имена сотрудников полиции, которые признаны потерпевшими, не разглашались. Богданов признал вину. Суд назначил ему условный срок в полтора года с испытательным сроком в два года.