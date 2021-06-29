"Цель – повлиять на общество". Как Россия координирует дезинформацию в Чехии

В Службе безопасности и информации Чехии (BIS) подтвердили снижение активности так называемых троллей, выступавших с пророссийских позиций в чешском сегменте интернета, после высылки из страны российских дипломатов из-за возможной причастности российской разведки к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице. Об этом в своем ежемесячном докладе написала организация "Чешские эльфы", анализирующая такую активность. "У нас похожие данные, мы знаем об этом" – отреагировал на вопрос журналистов представитель Службы безопасности Ладислав Штиха – "В настоящий момент мы анализируем точные причины".

"Мы регистрируем уменьшение количества сообщений в соцсетях, которые, как мы полагаем, создавались сотрудниками, действующими в Чехии… Россия с наибольшей долей вероятности очистила поле приблизительно с 19 по 26 апреля", – говорилось в отчете за апрель, который был опубликован на страницах "Чешских эльфов". Впоследствии этот абзац из отчета был убран.

19 апреля сотрудники посольства России в Чехии были высланы из страны после того, как стало известно о причастности двух предполагаемых агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к взрывам на оружейных складах, унесших жизни двух человек. Незадолго до этих событий в чешском интернете зарегистрировали массированную кампанию по распространению информации о российской версии произошедшего. Снижение активности троллей после высылки дипломатов подтверждают и в чешской компании Semantic Visions, которая также анализирует дезинформацию в интернете.

По словам Ладислава Штихи, в Службе безопасности Чехии как одну из версий снижения активности троллей рассматривают нахождение их "фермы" непосредственно в посольстве России. Российское посольство в Праге заявило, что его сотрудники никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации в интернете. "Это не входит в традиции российской дипломатии", – заявили в посольстве.

Вит Кучик, представитель "Чешских эльфов", также считает маловероятной версию нахождения фермы троллей непосредственно в посольстве России. В интервью Радио Свобода он рассказывает о том, как распространяется пророссийская повестка в Чехии, какое количество жителей страны находится под ее влиянием и что констатировать снижение активности троллей, поддерживающих пророссийские нарративы, а также причины происходящего, можно будет лишь со временем:

– Мы действительно регистрируем снижение активности троллей, что коррелирует с отъездом сотрудников посольства России в Чехии. Но мы считаем, что это необходимо еще дополнительно проверить. Мы стремимся анализировать ту информацию, которая есть. По этой причине в настоящее время мы не можем говорить об этом подробнее. "Чешские эльфы" не занимаются непосредственно активностью троллей, скорее анализом иностранных дезинформационных кампаний в чешском киберпространстве. В случае Чехии речь идет в первую очередь о российском киберпространстве. Мы уже несколько лет отмечаем, что из этого пространства поступают определенные новостные сообщения, определенные нарративы, цель которых – повлиять на наше общество.

Что касается дискуссий в социальных сетях и на информационных ресурсах, мы их, конечно, анализируем, и мы уже длительное время регистрируем определенные сообщения, которые нельзя назвать спонтанными гражданскими дискуссиями, а скорее можно охарактеризовать как пропаганду. Под такими сообщениями обычно – непропорциональное количество лайков и сердечек – что делается для оценки того или иного сообщения в соцсетях. Количество неаутентичных сообщений в дискуссиях в последнее время действительно уменьшилось. Но мы должны проверить, идет-ли речь о временном или о постоянном снижении активности. Для этого требуется время.

– Подтверждаете ли вы, что в Чехии существует "ферма" троллей?

– С большой долей вероятности можно говорить о том, что она есть. И есть косвенные доказательства того, что она связана с российским посольством, хотя ответ на этот вопрос является предметом дальнейшего изучения.

– Если все же вы подтверждаете снижение активности, можно ли выразить ее в процентах, например, по сравнению с тем, что было ранее?

– Речь идет о сообщениях в рамках интернет-дискуссий, которые составляют крайне небольшую часть потока дезинформации в чешском киберпространстве. Дезинформационные кампании в интернете продолжаются, статьи на сайтах и посты в соцсетях появляются, как и раньше. Здесь мы никакого снижения активности не наблюдаем. Чего стало меньше – неаутентичных информационных сообщений в интернет-дискуссиях в основном на фейсбуке, но и в других местах. Тролли в основном участвуют в дискуссиях и оставляют реакции – лайки, сердечки – нередко у сообщений своих же коллег с целью повлиять на общественное мнение.

– Когда вы говорите о неаутентичных информационных сообщениях, какие темы они затрагивают?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать о структуре дезинформационных кампаний. Речь идет о трех основных элементах: статьи на дезинформационных сайтах, электронные письма типа "писем счастья" с пропагандистским или неправдивым содержанием, социальные сети (в основном фейсбук, твиттер или инстаграм). Самой популярной соцсетью в Чехии является фейсбук. Там речь идет о постах, под которыми возникает активная дискуссия. Когда речь идет о дезинформационной кампании, мы можем говорить о специфическом содержании – это интерпретация событий, которую распространяют российские официальные учреждения и организации. Она распространяется при помощи сети сайтов, которые я описал выше, на чешском языке. Когда я говорю о российской интерпретации, я имею в виду не мнения обычных российских граждан, а ту информацию, которую распространяет режим Путина.

– В каких ситуациях это происходит?

– Для примера могу привести инцидент в Черном море, когда Россия задержала два украинских корабля и арестовала моряков, находящихся на них. Тогда эти события интерпретировались Украиной и Западом не так, как это подавала Россия. После инцидента те структуры, которые в чешском сегменте интернета занимаются дезинформационными кампаниями и за которыми мы наблюдаем, подхватили и стали распространять российскую версию произошедшего. Из недавних событий можно вспомнить взрывы на оружейных складах в деревне Врбетице, когда выяснилось, что незадолго до этого там побывали два агента и что взрывы произошли по вине российской разведки. В то время дезинформационные сайты и страницы распространяли интерпретацию этих событий, которая была вразрез с фактами и результатами чешского расследования.

– Насколько велико влияние подобных дезинформационных кампаний? Какой процент общества склонен воспринимать эти нарративы и верить им?

– Все зависит от того, о каком событии идет речь. Но можно с уверенностью сказать, что десятки процентов жителей Чехии находятся под влиянием таких дезинформационных кампаний. Мы рассматриваем это как проблему. Есть данные соцопросов, которые подтверждают это. На протяжении 2020 года из России велась целенаправленная кампания, связанная с эпидемией коронавируса. Информационные сообщения, которые составляли основу этой кампании дезинформации, восприняли 20-30 процентов чешского общества. Речь идет о разнообразных теориях заговора вокруг коронавируса, несогласие с вакцинацией, в частности, сомнения касательно западных вакцин.

С нашей точки зрения это несет значительные риски для безопасности. И одновременно – я хотел бы это подчеркнуть – кампании дезинформации не способствуют хорошим отношениям между двумя странами. Речь идет о разных геополитических интересах Российской Федерации и Европейского союза, и, вслед за ним, Чешской Республики. Эту ситуацию значительно ухудшают дезинформационные кампании, которые, с одной стороны, вызывают недовольство выбранной Чехией западной ориентацией (вызывают антипатии к ЕС и НАТО, западным союзникам Чехии), а с другой стороны усиливают те темы, потенциал которых – разделить, поляризировать общество, то есть, поместить чешских граждан в позицию против власти или же против каких-то групп в обществе. Следствием этого является и негативное отношение к России у части общества. Если бы этого не было, то и отношения двух стран были бы лучше.

– Каков механизм дезинформационных кампаний?

– Основной поток дезинформационных сообщений возникает в России, затем они направляются на местные сайты. В Чехии есть несколько порталов, которые публикуют статьи, отражающие российскую позицию. А потом создаются "письма счастья" или появляются публикации в соцсетях со ссылками на статьи. В соцсетях есть закрытые группы, которые распространяют подобную информацию, но есть группы и открытые. Численность некоторых из них достигает десятков тысяч членов. Потом возникает дискуссия, которая помогает распространять эти нарративы. Что касается "писем счастья", то существуют центры по их созданию, и они способны распространить их десяткам и сотням интернет-пользователей.

– Можем ли мы в данном случае говорить о том, что в Чехии существует сеть оплачиваемых работников, которые занимаются таким дезинформационными кампаниями?

– Большинство этих людей не получают зарплату. В первой фазе создания этой сети, видимо, работали профессионалы. Сейчас мы находимся в другой фазе, когда мы можем говорить о своего рода экосистеме, участники которой распространяют дезинформацию каждый по своим каким-то соображениям. Большинство из них не делают это за деньги. При этом вполне возможно и близко к правде то, что центр распространения этой информации может координироваться кем-то извне – теми, кто находится под влиянием российских разведывательных структур. В статье, которая была опубликована о деятельности троллей, было написано неточно: что якобы их "ферма" могла существовать в посольстве России. Я лично считаю, что вряд ли прямо в посольстве была такая "ферма", скорее всего, она находится где-то в другом месте, но об определенном уровне координации я думаю в данном случае говорить можно.