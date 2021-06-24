Открытое море. Что означает инцидент у берегов Крыма 

Днем 23 июня агентство ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны сообщило об инциденте у берегов аннексированного Россией Крыма. Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМС Великобритании Defender на три километра вошел в “территориальное море” России в районе мыса Фиолент. Согласно этому сообщению, британский эсминец получил от российских пограничников предупреждение о применении оружия “в случае пересечения государственной границы”, но не отреагировал на него. Через несколько минут российский сторожевой корабль совершил предупредительные выстрелы. А затем “самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender”, – утверждается в сообщении ведомства. Значительная часть этого заявления не подтверждается фактами.

Британские военные опубликовали свою версию событий примерно через час после российского заявления. Минобороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершал мирный переход через территориальные воды Украины.

Предупредительные выстрелы в его направлении не совершались. Британские военные также не признали российские заявления о бомбометании по курсу движения эсминца. “Насколько нам известно, Россия проводила в Черном море военные учения и заранее предупредила о них морское сообщество”, – говорится в твиттере минобороны Британии.

Граница или "опасная зона"?

Чуть больше подробностей сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он рассказал в твиттере, что эсминец Defender совершал “рутинный переход” из Одессы в Грузию, для этого эсминец воспользовался международно признанным транспортным коридором у берегов Крыма.

Во время прохождения этого участка Defender “рутинно” сопровождали российские военные корабли. Кроме того, команду эсминца поставили в известность о проходящих в районе учениях.

Действительно, принятый Международной морской организацией международный транспортный коридор у Крыма проходит примерно в пяти морских милях от берега, то есть в пределах 12-мильной зоны, которая, согласно международному законодательству, определяет границу территориальных вод (которые в этом случае Россия считает своими, тогда как с точки зрения международного права они являются украинскими). Военные корабли по праву мирного перехода также могут беспрепятственно пользоваться такими коридорами.

Судя по открытым трекам эсминца Defender, он шел даже дальше от берегов Крыма, чем пролегает рекомендованный ММО морской коридор, хотя и находился некоторое время в пределах 12-мильной зоны.

Другими словами, у российских пограничников не было формальных оснований требовать от британского эсминца покинуть “российское территориальное море”, даже если бы его принадлежность России была признана. Впрочем, вопреки заявлению Минобороны РФ, опубликованному агентством ТАСС, они этого, скорее всего, и не делали.

На одном из крымских каналов в YouTube была опубликована запись переговоров российского сторожевого корабля и британского эсминца. В ходе этих переговоров российский пограничник сообщает о том, что британский эсминец приближается к “зоне, опасной для навигации” и рекомендует (а не требует) сменить курс. Во фрагменте переговоров, в четверг опубликованном британской стороной, слышно, что со стороны российских пограничников прозвучала и угроза применения оружия, если курс не будет изменен. Слов о нарушении границы ни в одном из этих фрагментов нет.

Достоверность опубликованной в крымском YouTube-канале записи официально не подтверждена, но такую же версию привел в интервью изданию "Настоящее Время" главный редактор портала Blackseanews, руководитель мониторинговой группы украинского Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко: “Наши волонтеры-радиолюбители, которые слушают эфир на доступных волнах, сказали, что патрульный корвет Черноморского флота "Павел Державин" вел диалог с британским военным кораблем – эсминцем Defender так: он рекомендовал ему ради собственной безопасности изменить курс, чтобы не заходить в опасный район, где проводятся учения и военно-морские стрельбы. Британец ответил, что это сообщение он принял и следует своим курсом”. Это же – предупреждение об опасном районе, а не о пересечении границы – соотносится и с заявлением британского министерства обороны.

“Если российская версия [об угрозах, выстрелах и бомбах] правильная, это значит, что российские власти грубейшим образом нарушили Международное морское право. Потому что в Конвенции ООН по морскому праву, участником которой является Россия, существует право мирного прохода через территориальное море как иностранных гражданских, так и военных кораблей”, – подчеркнул в комментарии для Радио Свобода военный аналитик Юрий Федоров.

Были ли выстрелы и бомбы?

Расходятся позиции сторон и в том, совершали ли российские корабли предупредительные выстрелы в сторону британского эсминца и производил ли бомбардировщик Су-24М бомбометание по курсу движения Defender. Британская сторона утверждает, что ни того, ни другого не было. Присутствовавший на борту британского корабля во время инцидента военный обозреватель Би-би-си Джонатан Бил рассказал, что эсминец сопровождали два российских корабля береговой охраны, которые пытались “изменить курс” британского корабля. Один из российских кораблей приближался к Defender на расстояние около 100 метров. По словам Била, он слышал “несколько выстрелов в отдалении”, но их “посчитали далеко за пределами досягаемости [эсминца]”. Британский журналист также наблюдал вблизи эсминца российские военные самолеты, но ничего не рассказал о сброшенных ими бомбах.

В опубликованном 24 июня Би-би-си видео, которое подготовил Джонатан Бил, слышно, что российские военные предупреждают Defender об открытии огня, в случае если он не изменит курс. На видео также слышны выстрелы, были ли они предупредительными или выполнялись в рамках учений, неизвестно.

Российская сторона не представила собственных свидетельств о предупредительных выстрелах или бомбометании. Телеканал Минобороны РФ “Звезда” опубликовал “снятое с беспилотника” видео, на котором видно, как российский корабль сопровождает Defender, а российские военные самолеты пролетают над британским эсминцем. Видео записано без звука.

Агентство "РИА Новости" показало кадры, снятые с борта российского самолета, как утверждается, перед предупредительным бомбометанием. Сброса бомб в ролике нет.

"Лорд Вест, известный британский адмирал, бывший командующий Военно-морскими силами, сказал, что это Путин играет на домашнюю аудиторию, хочет ей сказать: посмотрите, какой я крутой, я заставил британцев бежать, – вот почему он лжет относительно стрельбы и бомбардировок, чтобы показать себя еще более крутым и опасным. В октябре уже был, кстати говоря, инцидент с другим британским кораблем, который был вынужден повернуть вспять, получив соответствующие угрозы от российской стороны, и Британия также опровергает, что это имело место", – говорит живущий в Лондоне журналист Андрей Остальский.

Открытое море

Британский министр обороны, вероятно, также не совсем откровенен, говоря, что проход эсминца Defender у берегов Крыма был “рутинным”. По свидетельству журналиста Джонатана Била, при подходе эсминца к полуострову команда заняла боевые посты, а оружейные системы были приготовлены к бою. “[Проход эсминца у берегов Крыма] должен был стать преднамеренной демонстрацией для России”, – заявил журналист.

Почти одновременно с инцидентом у берегов Крыма, в британском военно-аналитическом издании UK Defence Journal была опубликована статья авторитетного аналитика Роберта Кларка “Ответ на российскую агрессию в Черном море”. Автор отмечает, что Россия под видом проведения учений перекрывает обширные зоны у Черноморского побережья и, в нарушение Конвенции ООН, препятствует свободному передвижению военно-морских патрулей НАТО в регионе. По мнению автора, присутствие флота НАТО и его союзников должно стать залогом свободной навигации в Черном море, и Британия способна занять в этом лидирующую роль. Присутствие британского флота в Черном море – “недвусмысленный сигнал России, что Черное море открыто, и у Москвы нет права открывать и закрывать навигацию по своей прихоти”, – пишет Роберт Кларк.

"Для Британии это крайне важно, она всегда была ведущей морской державой, сейчас в этом некоторые выражают сомнения. Для Британии важно, и британское общественное мнение это поддерживает – это желание правительства вновь утвердить свою роль. Но, опять же безотносительно этой тенденции в целом, есть главная проблема – непризнание аннексии Крыма Западом и вообще миром. Все упирается опять же в этот момент – чьи это территориальные воды и насколько Россия имеет право применять военную силу против тех, кто эти территориальные воды с точки зрения России нарушит. Британия оказалась первопроходцем, но я думаю, что она получит полную поддержку со стороны НАТО", – считает Андрей Остальский.

О том, что инцидент 23 июня – как раз пример борьбы за свободное судоходство, сказал в интервью "Настоящему Времени" Андрей Клименко: “Британия вышла из Европейского союза и начала проводить собственную внешнюю политику, и она вспомнила, что она является великой морской державой, так же как США, и у нее есть морские традиции. И для нее, что не понимают в России, кстати говоря, и никогда не поймут, для великих морских держав принцип свободы судоходства стоит в том же ряду, что и свобода слова, свобода торговли и так далее, – это базовые демократические принципы, которые крупные морские державы готовы защищать так, как делают, например, сегодня США в Южно-Китайском море”.

Еще одной целью перехода британского эсминца у берегов Крыма могло быть изучение реакции российских военных. Судя по открытым данным, во время инцидента у берегов Крыма в районе находился американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint.

“Я думаю, адмиралтейство Соединенного Королевства, конечно, санкционировало проход через территориальные воды Крыма, для того чтобы еще раз продемонстрировать, что Британия не признает оккупацию, аннексию Крыма. Могут быть свои резоны и с военной точки зрения. Потому что, если российские власти объявляют целый ряд военных мероприятий, подготовка к стрельбе и так далее, включаются, например, резервные механизмы связи, управления между берегом, кораблями и так далее, одни докладывают, другие отдают приказы. Ну, вот посмотреть, как действует эта система, ну, да, вполне возможно, такое военные устраивают довольно часто”, – предполагает Юрий Федоров.

Предстоящие учения

На фоне скопления российских войск у границ Украины весной этого года предполагалось, что Великобритания направит военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины. Эсминец Defender прибыл в Одессу несколько дней назад и провел совместные учения с украинскими моряками.

Defender примет участие в учениях SeaBreeze в Черном море, которые начнутся 28 июня. Всего будет задействовано около 40 кораблей, 30 самолётов НАТО и стран-партнеров. Посольство России в США предупредило, что манёвры повышают риски "непреднамеренных инцидентов". Москва призвала США и их союзников отказаться от военных действий в Черном море.

“Когда в понедельник начнутся учения, вот тут можно ожидать всякого рода провокаций со стороны Российского военно-морского флота в Черном море. Они, например, могут объявлять зоной своих собственных учений те участки морского пространства, которые уже объявлены зоной учения "Сибриз". То есть тут могут быть всякого рода если не столкновения, то неприятные ситуации, возможно, сближение военно-морских боевых кораблей”, – предполагает Юрий Федоров.

На инцидент у берегов Крыма отреагировал российский МИД. Россия готова отстаивать неприкосновенность своих границ военными методами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", – сказал чиновник. "Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник" (перевод имени корабля Defender на русский язык), не должна настраивать на легковесный лад. Это очень серьёзный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями", – добавил Рябков.