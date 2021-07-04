Прирост числа больных COVID-19 в России достиг уровня пика второй волны

Прирост числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России достиг уровня пика второй волны пандемии. За сутки выявлено 25 142 новых заболевших. Этот показатель безостановочно растёт с конца мая. Больше за день новых случаев в 2021 году отмечалось только 1 и 2 января, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

За сутки власти признали смерть 663 человек с COVID-19, это один из наивысших показателей с начала пандемии. Число известных властям больных впервые превысило 400 тысяч и составило 404 115. 15 484 человека за сутки выздоровели.

Власти официально признали смерть 137 925 человек от коронавируса, независимые эксперты уверены, что умерших могло быть в три раза больше. Более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих регионах, в том числе в Москве, жители должны самоизолироваться при появлении первых симптомов любой простуды.

Рост числа заболевших в России происходит на фоне проваленной кампании по вакцинации. 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что в стране вакцинировано 23 миллиона человек. В США полностью вакцинированы 156 миллионов человек. В Великобритании — 33 миллиона при вдое меньшем, чем у России, населении.