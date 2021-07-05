Александр Шестун объявил сухую голодовку 

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находящийся в данный момент в тюремной больнице города Торжок Тверской области, объявил сухую голодовку, сообщила его супруга Юлия Шестун, добавив, что пищу бывший чиновник не принимает уже почти два месяца.

Таким образом Шестун решил выразить протест против нарушения своих прав - в частности, согласия медиков больницы, где экс-глава района находится в тяжёлом состоянии, этапировать его на допрос в Подмосковье. По словам жены Шестуна, с момента начала голодовки её муж потерял как минимум 15 килограмм, у него обострились сахарный диабет и болезни сердца, и этапирование в таком состоянии потенциально смертельно.

Александра Шестуна планируют допросить в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой, которая приговорила его к 15 годам колонии.

В декабре прошлого года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства. Кроме того, в знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

В июне 2021 года уголовные дела были также возбуждены против жены экс-главы Серпуховского района Подмосковья Юлии Шестун и её 71-летнего отца. Их обвиняют в незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого аресту либо подлежащего конфискации.