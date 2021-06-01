Против жены Александра Шестуна и её отца возбудили уголовное дело

Против жены экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, находящегося в заключении, а также против её 71-летнего отца возбуждено уголовное дело о незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого аресту либо подлежащего конфискации.

По словам Юлии Шестун, дело возбудили из-за автомобилей, которые суд изъял летом 2019 года в качестве имущества её мужа. Супруга осуждённого чиновника считает уголовное преследование незаконным, так как, по её мнению, ни она, ни её отец не являются субъектами предъявляемой им статьи уголовного кодекса. "Автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были", - пояснила она изданию "МБХ медиа".

В декабре прошлого года экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём. По версии следствия, Шестун передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Чиновник вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства. Кроме того, в знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. В конце мая Шестун вновь был госпитализирован в тюремную больницу,

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

В апреле стало известно, что на экс-главу Серпуховского района Московской области завели новое уголовное дело об угрозах судье Татьяне Юферовой, которая вынесла чиновнику приговор по предыдущему делу, её родственникам, а также гособвинителю и судебному приставу.