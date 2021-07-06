Прокуратура отказалась заводить дело на главреда "Псковской губернии"

Псковская прокуратура отказала жителю Москвы Игорю Коклачу в возбуждении уголовного дела о даче взятки на главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина, которого российские власти признали "СМИ-иноагентом". Журналиста заподозрили в даче взятки членам "Единой России". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на автора заявления в прокуратуру.

Коклач рассказал корреспонденту сайта, что получил ответ от псковской прокуратуры. Ведомство сообщило, что рассмотрело его обращение и не обнаружило нарушений. В региональной прокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на закон о персональных данных.

По словам Коклача, он решил написать заявление в прокуратуру с требованием проверить переводы Камалягина на признаки дачи взятки должностному лицу после того, как посмотрел интервью журналиста на телеканале "Дождь". Автор заявления предполагал, что деньги могли переводиться губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за определенную услугу. Коклач утверждает, что на момент написания обращения не знал, что общая сумма переводов составляет 259 рублей. Автор жалобы отказался рассказать, кем и где работает, но уточнил, что не состоит на госслужбе и не связан с правоохранительными органами.

Камалягин заявил, что не получал никаких сведений из прокуратуры и только сегодня пойдет в полицию, куда его вызвали по заявлению Коклача.

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин в январе 2021 года перевел 100 рублей на личный номер телефона губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 99 рублей депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей главе администрации Пскова Александру Братчикову. "Я хотел показать, насколько несовершенен закон, потому что каждый, кто занимается журналистикой или политикой, может случайно получить такой перевод и стать иноагентом или аффилированным с ним лицом", - объяснял журналист.

Министерство юстиции России включило ​пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". В список попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Все включенные в реестр подали иски к Минюсту, в которых обжаловали решение ведомства.