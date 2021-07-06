Леонид Волков оштрафован на 25 тысяч за акцию в поддержку Навального

Суд оштрафовал ближайшего соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова на 25 тысяч рублей за призывы участвовать в акции "Любовь сильнее страха", которая прошла 14 февраля в нескольких городах России.
Отмечается, что обвинение в нарушении правил проведения публичных мероприятий было предъявлено Волкову после заявления в полицию, которое написал на него генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев. В нём говорилось об "актах призывов участия в незаконных массовых мероприятия со стороны Волкова Леонида, который обращается к неопределенному кругу лиц через социальные сети".
Сам Волков в данный момент находится за границей.
- 14 февраля в нескольких российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, прошёл флешмоб в поддержку находящегося в заключении Алексея Навального, в рамках которого люди выходили вечером во дворы своих домов и зажигали свечи и фонарики.
- Российское информационное агенство ФАН, по данным СМИ, принадлежит петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину. В 2018 году Минфин США внёс его и РИА ФАН в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы. Бизнесмен обвинения отвергает.
- В 2019 году независимое расследование убийства трёх российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, пришло к выводу, что в преступлении мог быть замешан корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский, а сотрудники агентства получили от руководства задание "продвигать" бытовую версию убийства как основную.
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