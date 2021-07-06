Леонид Волков оштрафован на 25 тысяч за акцию в поддержку Навального

Суд оштрафовал ближайшего соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова на 25 тысяч рублей за призывы участвовать в акции "Любовь сильнее страха", которая прошла 14 февраля в нескольких городах России.



Отмечается, что обвинение в нарушении правил проведения публичных мероприятий было предъявлено Волкову после заявления в полицию, которое написал на него генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев. В нём говорилось об "актах призывов участия в незаконных массовых мероприятия со стороны Волкова Леонида, который обращается к неопределенному кругу лиц через социальные сети".

Сам Волков в данный момент находится за границей.