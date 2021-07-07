Россия и Эстония объявили о высылке дипломатов

Россия в среду, 7 июля, объявила персоной non grata консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте, обвинив его в осуществлении "деятельности по сбору разведданных, не совместимой с дипломатическим статусом". Москва потребовала от него покинуть территорию России в течение 48 часов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отвергла возражения МИД Эстонии о незаконности российского решения, назвав позицию Таллина "циничной". В МИД России настаивают, что у Москвы имеются "неопровержимые доказательства". О каких именно "доказательствах" идёт речь, российские власти не уточнили. Российский дипломат Сергей Орджоникидзе считает, что дипломат якобы занимался именно "разведкой".

В ответ министерство иностранных дел Эстонии в среду объявило о применении зеркальной меры: Таллин высылает российского дипломата.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс назвала обвинения со стороны России безосновательным, подчеркнув, что Лятте "выполнял повседневную работу дипломата".

Председатель комиссии по иностранным делам МИД страны Марко Михкельсон назвал дело Лятте "провокацией" со стороны Москвы.

Советник по коммуникациям Министерства иностранных дел Ари Леммик заявил, что "это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами".

В эстонском парламенте заявили, что "Россия печально известна организацией такого рода провокаций", и призвали добиваться того, чтобы весь Евросоюз высказал России протест из-за высылки Лятте.

Лятте был задержан во вторник сотрудниками ФСБ и пробыл у них на "беседе" в течение полутора часов. В спецслужбе настаивают, что консул якобы пытался получить от российского гражданина материалы "закрытого характера", и назвали эти действия "явно враждебными".

В свою очередь в МИД Эстонии указывают, что Лятте был задержан при выходе из Петербургского политехнического института, где у него была обычная рабочая встреча.

Лятте неоднократно принимал участие в различных мероприятиях в Санкт-Петербурге и соседних городах. Он участвовал в дискуссиях по развитию Балтийского региона, а также укреплению гуманитарных и инфраструктурных связей между Россией и странами Балтии. Еще одно направление деятельности Лятте – сотрудничество с Европейскими школами в России. Речь идёт об общественно-политических молодежных форумах, посвящённых вопросам евроинтеграции.