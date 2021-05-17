Bloomberg: реальные доходы россиян упали до уровня 12-летней давности 

Реальные доходы граждан России упали до уровня 2009 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии. Отмечается, что главные причины снижения доходов - экономический кризис, который возник на фоне пандемии коронавируса и не развивающейся экономики России в целом.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в России составила 8,2% в годовом выражении, и что за прошедший год рост цен на продовольственные товары в стране превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз.

В свою очередь, согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом месяце 2021 года рост цен на продукты питания в России стал рекордным за последние пять лет.