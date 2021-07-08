Трое российских хоккеистов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

Трое российских хоккеистов стали двукратным обладателями Кубка Стэнли — награды для победителя плей-офф НХЛ. В финальной серии команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" из Флориды обыграла "Монреаль Канадиенс" по итогам пяти матчей и во второй раз подряд завоевала трофей.

В составе "Тампы"— три российских игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров. Василевский стал первым российским вратарём, два раза выигравшим Кубок, Кучеров стал первым игроком с 1992 года, которому удалось два года подряд стать лучшим бомбардиром серии.

Обычно победителям Кубка разрешают привезти трофей в родной город. Для Сергачёва это Нижнекамск в Татарстане, для Кучерова — Майкоп в Адыгее, для Василевского — Тюмень. Однако в этом году традиционному мероприятию может помешать пандемия коронавируса нового типа.