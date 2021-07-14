Лицом к событию. Оживили застывшую

Президент РФ основной закон обозначил как "не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ". Так кто же оживил застывшую? Сам Путин? Или его верное окружение? Или в самом деле граждане РФ? А также: зачем Путину понадобилось отдельно расшифровывать свою статью об "единстве русских и украинцев"? Разбираемся с политиком Борисом Вишневским, политологом Еленой Шавшуковой и историком Виктором Мироненко.