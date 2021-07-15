Оживили застывшую

Загадочное предисловие В.Путина к никому пока неизвестной работе неизвестных авторов, где граждан страны он назвал "основными творцами Конституции", изменения в ней увязал с "консолидированной волей российского народа", а сам Основной закон обозначил как "не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ". Так кто же оживил застывшую? Сам Путин, аки граф Калиостро? Или его верное окружение? Или в самом деле граждане РФ? А также: зачем Путину понадобилось отдельно расшифровывать свою статью об "единстве русских и украинцев"? И почему с ним на эту тему опять-таки разговаривал аноним? Разбираемся с политиком Борисом Вишневским, политологом Натальей Шавшуковой и историком Виктором Мироненко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-301-84-33, единому и беспоатному для всей России