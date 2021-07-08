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"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов

"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов
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"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов

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Около 6 тысяч семей живут в палаточных городках в Кундузе

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