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"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов
1 часа(-ов) назад
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"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов
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Около 6 тысяч семей живут в палаточных городках в Кундузе
"Сказали, что разрежут нас на куски". Афганцы бегут от талибов
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