Таджикистан просит ОДКБ о помощи в охране границы с Афганистаном

Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - сказал представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов. Он отметил, что за последние две недели на фоне наступления талибов на правительственные силы в Афганистане таджикскую границу пересекли около полутора тысяч афганских военных.

Призыву из Душанбе предшествовало заявление Москвы о поддержке союзного государства. "Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе", - заявил 6 июля замглавы МИД России Андрей Руденко.

На таджикской территории действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами, отмечает "Интерфакс".

Талибы ведут наступление одновременно с выводом из Афганистана военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября.

Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находятся примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном. В целом её протяжённость – более 1 тысячи 350 километров.

В Душане также говорят, что ожидают наплыва беженцев, и уже начали обеспечивать кровом и продуктами питания прибывающих в страну.

В самом Афганистане талибы за последние недели захватили значительные участки на севере страны. Всё чаще высказываются опасения, что развёрнутое ими наступление чревато крахом международно-признанного правительства в Кабуле.