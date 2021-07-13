Бывший глава Коми Торлопов освобождён условно-досрочно

Суд в Коми освободил условно-досрочно бывшего главу республики Владимира Торлопова, осуждённого по "делу Гайзера". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2019 году Торлопов был приговорён к шести с половиной годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей по обвинению в мошенничестве. Ему также вменяли создание преступного сообщества, но это обвинение было снято. Срок заключения Торлопова истекал в январе 2023 года, он вышел из колонии раньше на полтора года.

Торлопов был одним из обвиняемых по "делу Гайзера". Оно было возбуждено в отношении высших чиновников Коми. Их обвиняли в создании преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. По версии следствия, в преступную группу входил Торлопов, а также сменивший его на посту главы республики Вячеслав Гайзер, его заместители, спикер Госсовета Коми и другие должностные лица. Гайзера приговорили к 11 годам колонии, другим подсудимым дали реальные и условные сроки от 5 до 8,5 лет.

Владимир Торлопов занимал пост главы Республики Коми два срока подряд с 2001 по 2010 год, затем он был назначен сенатором от региона.