На бывшего главу Коми Гайзера завели еще одно уголовное дело

В отношении бывшего губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет за коррупцию, возбудили новое уголовное дело о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина рассказала, что новое уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году, но расследование было на время остановлено. Возвращение к расследованию Евменина связывает "со вскрывшимся в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления" следствия на обвиняемых. Гайзер вину по уголовному делу о превышении полномочий не признает.

Ранее бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, осужденный на 9 лет, обратился в Европейский суд по правам человека.

Вячеслава Гайзера задержали в 2015 году. По версии следствия, глава республики вместе с ещё несколькими высокопоставленными чиновниками и бизнесменами Коми входил в преступную группу, которая похитила госимущество более чем на три миллиарда рублей. Всего по делу проходили 19 человек. Прокуратура просила для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов. Но суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.