Сайты, связанные с известной хакерской группой REvil, исчезли из даркнета. Группировка подозревалась Вашингтоном в связях с Кремлём и ответственна за атаки на тысячи компаний в странах Запада. Её работа могла обсуждаться в ходе разговоров президентов США Джо Байдена и Владимира Путина. Белый дом предупредил об ответе на атаки не только хакерам, но и укрывающей их стране

На прекращение работы сайтов REvil обратил внимание автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс. Одновременно с закрытием сайтов, перестали отвечать на сообщения контактные лица хакеров. Их представитель заблокирован на популярном российском хакерском форуме. По неподтверждённой информации, данные хакеров с одного из серверов были уничтожены по запросу властей неназванной страны.

REvil известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась преимущественно коммерческими атаками — требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе — на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую JBS.

После массированных атак российских хакеров тема поднималась президентом США Джо Байденом в разговоре с Владимиром Путиным на саммите в Женеве. В июле президенты вновь обсудили тему в ходе телефонного разговора, это была его главная тема.

"Я предельно ясно объяснил ему: атака идет с его с территории, даже если она не организована властями, то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточно информации", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

За день до этого он обсуждал тему на совещании с представителями Госдепартамента, министерства внутренней безопасности США и министерства юстиции. По итогам встречи его пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что у Вашингтона есть право ответить не только киберпреступникам, но и укрывающей их стране.

Москва традиционно отрицает любые обвинения в связях с хакерскими группировками. 12 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США начал работать "механизм консультаций по кибербезопасности".

Исчезновение группировки REvil Кремль и Белый дом пока не комментировали.