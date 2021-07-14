Еврокомиссия представила план по борьбе с изменением климата 

Еврокомиссия представила в среду подробный план по сокращению выбросов парниковых газов, сообщает Reuters. Согласно документу, соответствующий показатель должен уменьшиться к 2030 году на 55 процентов от уровня 1990 года. Предполагается, что успех в этом направлении обеспечит достижение другой амбициозной цели – "нулевого уровня выбросов" к 2050 году.

В числе конкретных мер – полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС к 2035 году, значительное увеличение количества станций для подзарядки электромобилей по всей Европе, повышение платы за выбросы CO2 для промышленных компаний, введение общеевропейского налога на авиационное топливо, а также обязанность для каждой страны Евросоюза создавать лесные зоны. Брюссель планирует ввести тарифы на выбросы и для иностранных фирм, чтобы те не имели конкурентного преимущества перед европейскими производителями. Внутри ЕС нововведение затронет порядка 25 миллионов компаний.

Теперь указанный план должен получить одобрение государств-членов и Европейского парламента. На это может уйти два года.

Глава ЕС по климатической политике Франс Тиммерманс признал, что реализовать указанный проект будет непросто, однако, уверен он, у Европы нет выбора. В противном случае, считает чиновник, человечество будет обречено "вести войны из-за воды и еды".

Препятствием на пути к утверждению документа в нынешнем виде может стать лоббирование со стороны крупного бизнеса, бедных стран ЕС, а также европейских регионов-"загрязнителей", для которых переход на новый режим будет особенно дорогостоящим.

Текущий климатический план ЕС подвергается критике и с другого фланга: в Greenpeace заявили, что предложенных мер недостаточно для того, чтобы остановить разрушение жизненно важных систем планеты.

На Евросоюз приходится лишь 8 процентов общемировых выбросов, однако в Брюсселе уверены, что своим примером вдохновят другие страны на аналогичные меры. К настоящему моменту ЕС уже на четверть сократил выбросы по сравнению с 1990-м годом.

Изложенный Еврокомиссией документ выглядит как продолжение инициативы по борьбе с изменением климата, поддержанной на июньском самите "Большой семерки". Богатейшие страны мира договорились о достижении углеродной нейтральности в два этапа – к 2035-му и 2050-му годам. На выполнение этой программы одни только Соединенные Штаты планируют выделить два триллиона долларов в течение ближайших 15 лет. Это делается с тем, чтобы не допустить роста среднемировой температуры более чем на 1,5 градуса.