Жара ещё придёт. Каких последствий ждать от мировой засухи

Чем обернутся аномальная жара и наводнения для урожая и как все это повлияет на цены на продовольствие? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

О главном на сегодняшний день – о погоде в России и мире в целом. Краткая передышка после аномально жаркого июня скоро закончится. Метеорологи предупреждают, что раскаленное пекло вернется уже к концу недели.

Впрочем, из некоторых российских регионов оно никуда и не исчезало. Хуже того, в июле, как говорит ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, будет не только жарко, но и сухо. За месяц, по его прогнозу, в Центральной России выпадет в лучшем случае 20-30 процентов осадков от климатической нормы. На северо-западе региона может и вовсе ничего не выпасть. Так что впереди – засуха из тех, что случаются раз в десять лет.

Полная видеоверсия программы:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал коллегу шаманом. Но и сам в своих прогнозах ушел от Тишковца не слишком далеко. По Вильфанду, в июле ряд регионов, включая юг Урала и Поволжье, ждут экстремально высокие температуры – на 7-10 градусов выше климатической нормы. На остальной части страны прохлады также не ожидается.

Пока синоптики выясняют отношения, власти Татарстана объявили в ряде районов режим чрезвычайной ситуации – как раз из-за засухи. На прошлой неделе президент республики Рустам Минниханов заявил, что погодные условия и отсутствие дождей "ставят под угрозу формирование урожая в Татарстане и саму возможность его получения".

Аналогично обстоят дела и в соседней Башкирии. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что вместо ожидаемого урожая в 5 миллионов тонн в республике в этом году соберут лишь около 2 миллионов тонн зерна. Власти готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в 33 районах из 54. О том, как обстоят дела с видами на урожай в России, рассказывает Анна Хламова:

Я не метеоролог и не агроном. Но если на горизонте замаячила перспектива повторения засухи и неурожая 2010 года, экономические последствия вполне предсказуемы. Уже этой осенью правительство может окончательно запретить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. А поскольку Россия – один из главных игроков на мировом зерновом рынке, цены серьезно вырастут. Восполнить возникший дефицит будет особенно некому.

Виды на урожай в Северной Америке тоже не радужные

В прошлый четверг на Чикагской бирже взлетели контракты на сою и кукурузу, после того как американская администрация обнародовала официальные оценки посевов этих культур. Они оказались гораздо ниже рыночных ожиданий. Между тем, США являются крупнейшим производителем кукурузы в мире и вторым по величине производителем сои. А виды на урожай в Северной Америке тоже не радужные. Погодные аномалии свирепствуют не только в Евразии. В Канаде и на северо-западе США та же засуха, а в некоторых районах американского сельскохозяйственного пояса поля, напротив, залило водой.

Прошлогодний прогноз ООН о возможном голоде в Африке и Азии может начать сбываться уже весной следующего года. Это приведет к социальным, а то и вооруженным конфликтам. В Европу, да и не только, снова хлынет поток беженцев.

И это вполне способно спровоцировать очередные экономические потрясения, которые на этот раз рискуют перерасти в социальные и политические. Шансы на вторую, причем куда более разрушительную, волну мирового кризиса растут с каждым гектаром или акром потерянного урожая.

Прошлый опыт подсказывает, что ничего хорошего ждать не стоит

России голод не грозит, но отсидеться в стороне все равно не получится. Все существующие конфликты и противоречия обострятся до предела. А в них наша страна завязла по самые уши. Во что все это выльется, и куда еще заведут Россию "геостратегические интересы" кремлевских теоретиков, можно только гадать. Но весь прошлый опыт подсказывает, что ничего хорошего ждать не стоит. Это негативный сценарий.

Но есть сценарий и менее апокалиптический. Весна 2022 года не станет более кровавым повторением "арабской весны" 2011 года. Цены на продовольствие вырастут, но социальных и политических потрясений получится избежать. Главная вина за неурожай ляжет на глобальное потепление. Борьба с ним в Европе, США и Китае пойдет по наиболее жесткому сценарию. В России же, кроме властного пустословия, на этой почве, считай, ничего и не делается. Есть только планы выработать стратегию, которая позволит ничего не делать, но объявить себя углеродно-нейтральной страной. Владимир Путин как раз на прошлой неделе подписал соответствующий закон.

Высокими мировыми ценами им не даст воспользоваться родное правительство

Так что российские углеводороды и прочее сырье, для получения которого эти углеводороды сжигаются, могут стать "проклятием" уже в прямом, а ни в каком не фигуральном смысле. Очередная полоса "тучных" лет закончится, не успев толком начаться. Причем на этот раз, в отличие от "нулевых" годов, выиграть от высоких цен на сырье успело не большинство, а считанные единицы.

И еще один момент. Взлет цен на продовольствие приведет к тому, что посевные площади по всему миру резко вырастут, и вместо дефицита мир будет ждать перепроизводство. Российским же сельхозпроизводителям это не сулит ничего хорошего. Высокими мировыми ценами им не даст воспользоваться родное правительство. Зато когда они обвалятся, поддержка тоже будет носить ограниченный характер. Такой вот у меня прогноз погоды - неутешительный.

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