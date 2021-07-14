Начальнику ярославской ИК, где пытали заключённых, присудили 575 тысяч

Бывшему заместителю начальника ярославской исправительной колонии № 1, в которой пытали заключённых, присудили компенсацию в размере 575 тысяч рублей. Ранее Игит Михайлов был оправдан по делу о пытках. Теперь суд обязал Минфин России выплатить ему свыше 129 тысяч, которые он потратил на услуги адвокатов, и почти 446 тысяч в качестве компенсации за недополученную зарплату.

Правозащитники не раз сообщали, что сотрудники ярославской ИК №1 пытают и избивают заключённых. Суды рассматривают несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий работниками этого исправительного учреждения.