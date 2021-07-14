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Начальнику ярославской ИК, где пытали заключённых, присудили 575 тысяч

Сотрудники ярославской колонии №1 в суде, февраль 2020 года 

Бывшему заместителю начальника ярославской исправительной колонии № 1, в которой пытали заключённых, присудили компенсацию в размере 575 тысяч рублей. Ранее Игит Михайлов был оправдан по делу о пытках. Теперь суд обязал Минфин России выплатить ему свыше 129 тысяч, которые он потратил на услуги адвокатов, и почти 446 тысяч в качестве компенсации за недополученную зарплату.

Правозащитники не раз сообщали, что сотрудники ярославской ИК №1 пытают и избивают заключённых. Суды рассматривают несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий работниками этого исправительного учреждения.

  • В июле 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток одного из заключённых ярославской колонии - Евгения Макарова. В феврале 2020 года появились свидетельства новых пыток – две видеозаписи, на которых сотрудники ФСИН большой группой избивают других заключённых. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, находившийся в колонии с мая 2016 года, после пыток умер в больнице.
  • В мае 2020 года суд в Ярославле оправдал начальника колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя по делу о пытках Евгения Макарова. Другие сотрудники колонии, попавшие на видеозаписи, были осуждены на сроки от трёх до четырёх лет.

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