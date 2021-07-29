Лицом к событию. "Экстремисты" Навального зовут на выборы?

Нужны ли «Яблоку» голоса сторонников Навального? О тактике борьбы дискутируют политики Иван Жданов, Кирилл Гончаров. Интервью директора "Левада-центра" Дениса Волкова. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31383692.html